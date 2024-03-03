أخبار السعودية.. وظائف في السوق المالية بـ14.500 ريال و5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
سجن مواطن و4 يمنيين بتهمة التستر ومصادرة 6 ملايين ريال و28 كلجم ذهب
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية، على خلفية تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات، عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة بهذه التهمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
براتب 14.500 ريال.. بدء التقديم في وظائف السوق المالية
كشفت هيئة السوق المالية، عن بدء التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة "الثالثة عشر" .
شرطة الخُبر تتحرك للقبض على شخص ارتكب جريمة مروعة
أعلنت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على شخص ارتكب جريمة مروعة.
السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة
أكد الأمن العام أن كل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
هل يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السن الأدنى للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
بمزايا هائلة.. تدريب منتهي بالتوظيف في عشرات التخصصات المهمة
كشف صندوق التنمية الصناعية، ممثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن بدء التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م.
5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان
تتكرر سنويًا خلال فترة ما قبل شهر رمضان، وكذا أثناء الشهر، ظاهرة هروب العمالة المنزلية.
قبل أيام من رمضان.. نصائح ذهبية تساعدك على تغيير سلوكك للأفضل
أيام قليلة ويهل علينا خير الشهور وأفضل الأيام وأثمن الأوقات، حيث ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض قدوم شهر رمضان المبارك.
قبل رمضان وأي تغيّر في الأسعار.. ما أفضل طريقة لتخزين البصل؟
بعد أن شهدت أسعار البصل، ارتفاعًا كبيرًا في المملكة خلال الأسابيع الماضية، ومع الاستعداد لقدوم شهر رمضان، يكشف خبراء عن الطريقة المثلى التي تساعد على تخزينه والحفاظ عليه من عوامل التلف.