شاهد.. أمطار غزيرة شمال الرياض وسيول شرق المجمعة

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، حالة من التقلبات الجوية على أحياء ملهم شمال الرياض، وجريان السيول شرق محافظة المجمعة، مساء اليوم الأحد.



أمطار شمال الرياض وشرق المجمعة



أمطار وتقلبات جوية



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امطار شمال ملهم شمال #الرياض

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/AXHnVg0HxH — طقس (@tqqs) May 5, 2024

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سيل جنوب مركز الشحمة

شرق #المجمعة

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

متابعة | حمد السلوم

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. pic.twitter.com/hydUYDXEMW — طقس (@tqqs) May 5, 2024

ووثق مقطع الفيديو هطول أمطار الخير على أحياء ملهم شمال الرياض، في ظل تقلبات جوية وهطول أمطار على منطقة الرياض.كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار الخير وجريان السيول، شرق محافظة المجمعة في منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة.كذلك هطلت اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ومهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.أمطار على الرياض والأحساءفي سياق متصل نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من الأحد - بمشيئة الله تعالى - من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، وضرما، وثادق، ومرات.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.كذلك نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.