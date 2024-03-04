الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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هيئة شؤون الحرمين: تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.

صحن المطاف
الكعبة المشرفة
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تخصيص صحن المطاف حول الكعبة للمعتمرين فقط.
وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس"  في تنبيه إلى ضيوف الرحمن: ":حرصًا على سلامتكم، لأداء مناسككم بكل يسر وسهولة.. تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، لذلك نرجو التوجه إلى المصليات المخصصة لأداء الصلاة".اضافة اعلان

كثافة في أعداد الزوار والمعتمرين

وتشهد مكة المكرمة كثافة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال هذه الأيام، ويتوقع أن تبلغ الكثافة ذروتها خلال شهر رمضان.
ووفقًا لتصريح سابق لوزير الحج والعمرة، توفيق بن الربيعة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024، فقد وصل أعداد المعتمرين إلى 13.55 مليون معتمر خلال موسم رمضان الماضي، وذلك بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".

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