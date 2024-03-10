أخبار السعودية.. 3.3 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وحالة الطقس خلال شهر رمضان

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم.. تحري هلال شهر رمضان لعام 1445هـ
دعت المحكمة العليا، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
الدفعة 76 من حساب المواطن.. 3.3 مليار ريال لـ10.4 مليون مستفيد
كشف حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 76 – لشهر مارس التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في وقت مبكر اليوم الأحد.
في يومه السنوي غدًا.. 7 مميزات ينفرد بها العَلَم السعودي
تحتفي المملكة، غدًا الاثنين، بـ "يوم العلم"، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الحالي.
تجنبًا لغرامة التأخير.. "الزكاة والضريبة" تدعو أصحاب هذه المنشآت لهذا الأمر
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس الجاري كحدٍ أقصى.
"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان
توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك.
أرامكو تعلن تحقيق ثاني أعلى أرباح على الإطلاق في 2023
أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تراجع صافي أرباحها في عام 2023 بنسبة 24.7 بالمئة مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال في العام 2022. فيما يمثل ثاني أعلى صافي دخل في تاريخها على الإطلاق.
توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2024/03/10م.
اغتنم الفرصة.. ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطق
كشفت وزارة التعليم، استمرار التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1446هـ.
بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة"، والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.