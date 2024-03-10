عاجل.. توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2024/03/10م.

حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان.





قرار بتوطين مهن طب الأسنان



برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية



ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام



ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "وزارة الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان.كما أكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل:1 - دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.2 - دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي3 - دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.4 - أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.5 - برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.