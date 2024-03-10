اغتنم الفرصة.. ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطق

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كشفت وزارة التعليم، استمرار التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1446هـ.
ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطقوتتمثل
متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية "البكالوريوس"
كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج
المملكة من وزارة التعليم.
كما يجب تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.
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التخصصات
المطلوبة:1 –
توحد.
2 – أحياء.
3 – فيزيا.
4 – علوم.
5 – كيمياء.
6 – رياضيات.
7 - تربية فكرية.
8 - عوق سمعي.
9 - عوق بصري.
10 - صعوبات تعلم.
11 - مهارات رقمية.
12 - اللغة الإنجليزية.
الإدارات
التعليمية المستهدفة-
جدة
- حائل
- الباحة
- الجوف
- عسير
- تبوك
- نجران
- جازان
- الطائف
- القصيم
- الرياض
- الأحساء
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الحدود الشمالية.
خطوات
التقديم على الوظائف التعليمية-
إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.
- التسجيل في برنامج جدارة 3 "منصة مسار" عبر الرابط الموضح أدناه.
- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.
- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئيًا) ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.
- حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوّغات التعيين.
- صدور قرار التعيين للمرشحين نهائيًا مع تاريخ المباشرة "بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة والمطابقة".
طريقة
التقديم:1 -
بدأ التقديم للمعلمين الثلاثاء 1445/8/24هـ على الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم
الأحد 1445/8/29هـ
مواعيد
هامة:1 -
إعلان الترشيح المبدئي:
سيكون يوم الأربعاء 1445/9/17هـ (الموافق 2024/3/27م).
2 - المقابلات الشخصية:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م).
3 - إعلان الترشيح النهائي وتوقيع العقود:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الموافق 2024/4/31م).