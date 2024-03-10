اغتنم الفرصة.. ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطق

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كشفت وزارة التعليم، استمرار التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1446هـ.





ساعات وينتهي التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية في مختلف المناطق



التخصصات المطلوبة:



الإدارات التعليمية المستهدفة



خطوات التقديم على الوظائف التعليمية



طريقة التقديم:



مواعيد هامة:

