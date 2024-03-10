أرامكو تعلن تحقيق ثاني أعلى أرباح على الإطلاق في 2023

أ أ

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تراجع صافي أرباحها في عام 2023 بنسبة 24.7 بالمئة مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال في العام 2022. فيما يمثل ثاني أعلى صافي دخل في تاريخها على الإطلاق.

وقال أمين الناصر، رئيس أرامكو، إن الشركة نجحت في تحقيق ثاني أعلى أرباح وتسجيل ثاني أعلى دخل مع زيادة إجمالي توزيعات الأرباح بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي خلال 2023

وتراجعت إيرادات "أرامكو" بنسبة 17.6% بالمئة في 2023 إلى 1.65 تريليون ريال، مقابل نحو 2.007 تريليون ريال في 2022.





أسباب تراجع الأرباح السنوية لأرامكو



إنتاج المملكة اليومي من النفط



وعزت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، تراجع الأرباح السنوية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة، فضلاً عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقابله جزئيًا انخفاض رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة بلغت 1534.6 مليار ريال، مقابل 1448.9 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليًا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.وأعلنت المملكة في نوفمبر الماضي عن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".