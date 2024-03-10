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بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات

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القوات الجوية الملكية
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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة"، والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.اضافة اعلان

طريقة التقديم على وظائف القوات الجوية الملكية
المسميات الوظيفية

- مطور برامج
- مترجم مساعد
- فني مساحة متقدم
- مهندس مدني مساعد
- مهندس اتصالات مساعد
- مهندس معماري مساعد
- مهندس إلكترونيات مساعد
- فني دعم تقنية معلومات ممارس
- فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.

مناطق التوظيف

- تبوك
- الرياض
- الطائف
- الظهران
- حفر الباطن.

إضاحات

- فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحًا من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.

التقديم والتنافس

- يحق للجميع التقديم والتنافس على شغل الوظائف المُتاحة عبر موقع التوظيف لوزارة الدفاع، وسيتم فرز واختيار من تنطبق عليهم شروط ومعايير الوظيفة المُعلنة لاستكمال إجراءات التوظيف.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/8/29هـ الساعة (7:30) صباحًا عن طريق بوابة التوظيف بوزارة الدفاع (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس الساعة (11) صباحًا الموافق 1445/9/4هـ.



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