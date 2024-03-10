بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة" وحتى "الثامنة"، والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.





طريقة التقديم على وظائف القوات الجوية الملكية

المسميات الوظيفية



مناطق التوظيف



إضاحات



- مطور برامج- مترجم مساعد- فني مساحة متقدم- مهندس مدني مساعد- مهندس اتصالات مساعد- مهندس معماري مساعد- مهندس إلكترونيات مساعد- فني دعم تقنية معلومات ممارس- فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.- تبوك- الرياض- الطائف- الظهران- حفر الباطن.

- فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحًا من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة.





التقديم والتنافس



طريقة التقديم

