بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات

أ أ
أعلنت
وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، عن فتح باب التقديم، للخريجين
الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 9 وظائف مدنية من المرتبة "السادسة"
وحتى "الثامنة"، والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.
طريقة
التقديم على وظائف القوات الجوية الملكية-
مطور برامج
المسميات
الوظيفية
- مترجم مساعد
- فني مساحة متقدم
- مهندس مدني مساعد
- مهندس اتصالات مساعد
- مهندس معماري مساعد
- مهندس إلكترونيات مساعد
- فني دعم تقنية معلومات ممارس
- فني هندسة كهربائية ممارس ثاني.
مناطق
التوظيف-
تبوك
- الرياض
- الطائف
- الظهران
- حفر الباطن.
إضاحات
-
فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (11) صباحًا من آخر يوم خلال الفترات الزمنية
المحددة.