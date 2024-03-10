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عاجل.. اليوم.. تحري هلال شهر رمضان لعام 1445هـ

هلال رمضان
الظروف مهيأة لرؤية هلال رمضان اليوم
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دعت المحكمة العليا، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.اضافة اعلان
وقالت المحكمة إنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

الظروف المناخية اليوم مهيأة لتحري هلال رمضان 

إلى ذلك، أعلن عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الظروف المناخية اليوم مهيأة لتحري هلال شهر رمضان المبارك، 
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الظروف ستكون جيدة في بعض المناطق بالمملكة مثل المناطق الشمالية والوسطى، ومنطقة الرياض والقصيم ستكون جيدة مع بعض العوالق الخفيفة في الهواء، ولن يكون هناك غطاء سحابي يحجب الرؤية".
وأوضح أن "منطقة عسير ومنطقة جازان، والمرتفعات بمنطقة الباحة، جنوب المنطقة الشرقية قد تظهر بها بعض السحب في صحراء الربع الخالي، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الحدودية ما بين سلطنة عمان والإمارات". 

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