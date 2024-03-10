تجنبًا لغرامة التأخير.. "الزكاة والضريبة" تدعو أصحاب هذه المنشآت لهذا الأمر

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس الجاري كحدٍ أقصى.





نداء من الزكاة والضريبة لأصحاب هذه المنشآت



طريقة الحصول على معلومات ضريبة السلع

