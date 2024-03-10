عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن.. 3.3 مليار ريال لـ10.4 مليون مستفيد

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كشف حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 76 – لشهر مارس التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأعلن البرنامج، أنه تم إيداع 3.3 مليار ريال، لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس.





تفاصيل الدفعة 76 من حساب المواطن



- 3.3 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.4 مليون مستفيد وتابع.- 72 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.





الدعم الإضافي من حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

