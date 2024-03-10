عاجل.. "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك.





حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان



ارتفاع درجة الحرارة على مكة والمدينة



طقس رمضان ربيعيًا على معظم المناطق



pic.twitter.com/bKmxxdULvi فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: دخلنا فصل الربيع أرصاديا منذ 10 أيام.. ومن المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في منطقتي مكة والمدينة #برنامج_اليوم March 10, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن أجواء المملكة دخلت فصل الربيع أرصاديًا منذ 10 أيام، وأنه لم يتبق على انتهاء فصل الشتاء سوى 11 يومًا.وأضاف أنه خلال شهر رمضان المبارك، متوقع ارتفاع الحرارة على مكة المكرمة في الصباح عن معدلها بدرجة مئوية، وبمعدل درجتين في المدينة المنورة".وأشار إلى استقرار درجات الحرارة خلال رمضان على معظم مناطق المملكة، مبينًا أن طقس رمضان متوقع أن يكون ربيعيًا، وسط توقعات بهطول الأمطار بنسبة 40% على مكة المكرمة و70% على المدينة المنورة.