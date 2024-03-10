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عاجل.. "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان

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محلل الطقس عقيل العقيل
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك.

حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضاناضافة اعلان

 وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن أجواء المملكة دخلت فصل الربيع أرصاديًا منذ 10 أيام، وأنه لم يتبق على انتهاء فصل الشتاء سوى 11 يومًا.

ارتفاع درجة الحرارة على مكة والمدينة

 وأضاف أنه خلال شهر رمضان المبارك، متوقع ارتفاع الحرارة على مكة المكرمة في الصباح عن معدلها بدرجة مئوية، وبمعدل درجتين في المدينة المنورة".

طقس رمضان ربيعيًا على معظم المناطق

وأشار إلى استقرار درجات الحرارة خلال رمضان على معظم مناطق المملكة، مبينًا أن طقس رمضان متوقع أن يكون ربيعيًا، وسط توقعات بهطول الأمطار بنسبة 40% على مكة المكرمة و70% على المدينة المنورة.

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