أخبار السعودية.. 15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وتخفيضات موسم شهر رمضان

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
في ذكرى يوم التأسيس.. مجلس الوزراء: نعتز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لـ 3 قرون
أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير).
الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى بالعالم
قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة.
تمديد إعفاء هذه المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.
رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية
أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:
تخفيضات كبيرة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر بدءًا من اليوم
بدأ موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر للمستهلكين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك حتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل/2024م).
"الحج" تعلن عن بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء التسجيل في باقة 3 للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارا من اليوم.
تعديل الدخل في حساب المواطن بعد حسم أقساط القسط العقاري.. البرنامج يرد
يتساءل كثير من الحاصلين على قروض وتمويلات حول مدى استحقاقهم لدعم حساب المواطن، بعد اقتطاع قيمة القرض أو التمويل.
"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.
"قوى" توضح متى يتم نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي؟
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.
شروط منح الضمان الاجتماعي للمطلقة التي ليس لديها أولاد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى استحقاق المطلقة التي لديها أبناء لمعاش الضمان الاجتماعي.