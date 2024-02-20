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عاجل.. تخفيضات كبيرة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر بدءا من اليوم

تخفيضات رمضان
تقديم موسم التخفيضات
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بدأ موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر للمستهلكين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك حتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل/2024م).اضافة اعلان

تقديم موسم التخفيضات

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين، وبهدف تحفيز التسوق المبكر. 
وأتاحت وزارة التجارة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.

التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص التخفيضات

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيصالتخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

كيف يمكنك التحقق من صحة التخفيضات؟

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت وزارة التجارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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