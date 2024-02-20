تعديل الدخل في حساب المواطن بعد حسم أقساط القسط العقاري.. البرنامج يرد

أ أ

يتساءل كثير من الحاصلين على قروض وتمويلات حول مدى استحقاقهم لدعم حساب المواطن، بعد اقتطاع قيمة القرض أو التمويل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" حول مدى إمكانية تعديل الدخل بعد حسم أقساط القسط العقاري؟: "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".



اهلا بك، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 20, 2024

تعديل بيانات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

