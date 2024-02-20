الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى بالعالم

87878
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة.اضافة اعلان


وفي كلمة له خلال المنتدى السعودي للإعلام، أضاف أن المملكة دولة إن لم يأتي منها خير لن يأتي منها شر.

المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى.

وأكد أن المنطقة العربية أصبحت منطقة صراع دولية، وهذا ما جعل المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى.
وأضاف أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، والمملكة بقيادتها تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب؛ عبر شروط تتوافق مع مصالحها.

إنطلاق أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024

وتحت تشعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويتم ذلك بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.

اقرأ أيضا

15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين

"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير

عاجل.. الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

في ذكرى يوم التأسيس.. مجلس الوزراء: نعتز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لـ 3 قرون

بدء تنفيذ تحويلة مرورية لطريق "الظهران العقير" في هذا التوقيت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

878978 11:43 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

رئيس "الإذاعة والتلفزيون": الرياض أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة

08e3c5ccbf 11:23 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

بث مباشر.. انطلاق منتدى الإعلام 2024 بنسخته الـ 3 في الرياض