الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى بالعالم

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قال
الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات
المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة.
فيديو | الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المنطقة العربية أصبحت منطقة صراع دولية، وهذا ما جعل المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى#المنتدى_السعودي_للإعلام #الإخبارية pic.twitter.com/kj8fSGIfba— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
وفي كلمة له خلال المنتدى السعودي للإعلام، أضاف أن المملكة دولة إن لم يأتي منها خير لن يأتي منها شر.
فيديو | "المملكة دولة إن لم يأتي منها خير لن يأتي منها شر"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
الأمير عبد الرحمن بن مساعد: سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة#المنتدى_السعودي_للإعلام #الإخبارية pic.twitter.com/D2WwddtXu2
المملكة
تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى.وأكد
أن المنطقة العربية أصبحت منطقة صراع دولية، وهذا ما جعل المملكة تفكر بقيادة نظام
إقليمي ينهي الفوضى.
وأضاف أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، والمملكة بقيادتها تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب؛ عبر شروط تتوافق مع مصالحها.
إنطلاق
أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024وتحت
تشعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير
الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته
الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون.
فيديو | الأمير عبد الرحمن بن مساعد: نعيش في عالم متعدد الأقطاب، والمملكة بقيادتها تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب؛ عبر شروط تتوافق مع مصالحها#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/G01roTIjRJ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
ويتم ذلك بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.