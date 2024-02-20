الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى بالعالم

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قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة.



#الإخبارية pic.twitter.com/kj8fSGIfba فيديو | الأمير عبد الرحمن بن مساعد: المنطقة العربية أصبحت منطقة صراع دولية، وهذا ما جعل المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى #المنتدى_السعودي_للإعلام February 20, 2024





الأمير عبد الرحمن بن مساعد: سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة#الإخبارية pic.twitter.com/D2WwddtXu2 فيديو | "المملكة دولة إن لم يأتي منها خير لن يأتي منها شر"..الأمير عبد الرحمن بن مساعد: سياسة المملكة الحالية تسعى إلى إنهاء صراعات المنطقة لتحقيق رؤيتها ومنفعة مواطنيها والدول المحيطة #المنتدى_السعودي_للإعلام February 20, 2024

المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى.



إنطلاق أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024



pic.twitter.com/G01roTIjRJ #الإخبارية فيديو | الأمير عبد الرحمن بن مساعد: نعيش في عالم متعدد الأقطاب، والمملكة بقيادتها تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب؛ عبر شروط تتوافق مع مصالحها #المنتدى_السعودي_للإعلام February 20, 2024

وفي كلمة له خلال المنتدى السعودي للإعلام، أضاف أن المملكة دولة إن لم يأتي منها خير لن يأتي منها شر.وأكد أن المنطقة العربية أصبحت منطقة صراع دولية، وهذا ما جعل المملكة تفكر بقيادة نظام إقليمي ينهي الفوضى.وأضاف أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، والمملكة بقيادتها تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب؛ عبر شروط تتوافق مع مصالحها.وتحت تشعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون.ويتم ذلك بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.