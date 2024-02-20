عاجل.. رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

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أعلنت
رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية في
مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو
مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:
فتح
القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية-
رتبة جندي: لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى "رجال" على تخصص
"أمن وحماية".
شروط
القبول:-
ألا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يقل طول المتقدم عن (175 سم) مع تناسق الطول مع الوزن.
طريقة
التقديم:يبدأ
التقديم من الأحد 1445/8/8هـ (الساعة 1 مساءاً) عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر
حتى يوم السبت 1445/8/14هـ
ملاحظة: للإطلاع على البيانات الواجب توفرها لطلب الالتحاق (اضغط هنا).