عاجل.. رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:





فتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية



شروط القبول:



طريقة التقديم:

