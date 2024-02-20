الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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عاجل.. رئاسة الحرس الملكي تفتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

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وظائف رئاسة الحرس الملكي
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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

- رتبة جندي: لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى "رجال" على تخصص "أمن وحماية".

شروط القبول:

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يقل طول المتقدم عن (175 سم) مع تناسق الطول مع الوزن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد 1445/8/8هـ (الساعة 1 مساءاً) عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم السبت 1445/8/14هـ
ملاحظة: للإطلاع على البيانات الواجب توفرها لطلب الالتحاق (اضغط هنا).

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