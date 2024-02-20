"قوى" توضح متى يتم نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي؟

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.





حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي:



نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بعد انتهاء الإقامة



1ـ تجاوز مدة إقامته أكثر من سنة في المملكة.2ـ في حال انتهت الرخصة أو الإقامة أو كلاهما.3ـ بشرط أن يتم استلام الطلب بعد الانتهاء.جاء ذلك على صفحة منصة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".





3 حالات لإسقاط الموظف المقيم



حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل



1- نقل الخدمات.2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.وأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيبًا عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.