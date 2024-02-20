"الحج" تعلن عن بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء التسجيل في باقة 3 للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارا من اليوم.





بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل



خطوات التسجيل في الباقة 3 لحجاج الداخل



إعلان باقات حج الداخل 1445



وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة "إكس" تويتر سابقا، إن التسجيل متاح عبر تطبيق "نسك" أو عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من هنا: http://localhaj.haj.gov.sa.وأوضحت الوزارة، أن الحجز عبر تطبيق "نسك" يكون عبر: الدخول لتطبيق نسك، وتسجيل دخول أو إنشاء حساب، واختيار "الحجز" من خلال خدمات الحج، ثم الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.وتابعت: تتم بعدها الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إضافة مرافق (مواطن/ مقيم) أو إضافة مرحم (أب، أخ، ابن، زوج) وكلاهما اختياري، ثم اختيار باقة (03) أبراج، ثم ادخال بيانات الحساب البنكي.وأضافت، يتم اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي)، وأخيرا إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.وأعلنت الوزارة، في 11 فبراير فبراير، لضيوف الرحمن من داخل المملكة، عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.