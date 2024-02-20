الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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"الحج" تعلن عن بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء التسجيل في باقة 3 للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارا من اليوم.اضافة اعلان

بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة "إكس" تويتر سابقا، إن التسجيل متاح عبر تطبيق "نسك" أو عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من هنا: http://localhaj.haj.gov.sa.
وأوضحت الوزارة، أن الحجز عبر تطبيق "نسك" يكون عبر: الدخول لتطبيق نسك، وتسجيل دخول أو إنشاء حساب، واختيار "الحجز" من خلال خدمات الحج، ثم الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

خطوات التسجيل في الباقة 3 لحجاج الداخل

وتابعت: تتم بعدها الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إضافة مرافق (مواطن/ مقيم) أو إضافة مرحم (أب، أخ، ابن، زوج) وكلاهما اختياري، ثم اختيار باقة (03) أبراج، ثم ادخال بيانات الحساب البنكي.
وأضافت، يتم اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي)، وأخيرا إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

إعلان باقات حج الداخل 1445

وأعلنت الوزارة، في 11 فبراير فبراير، لضيوف الرحمن من داخل المملكة، عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

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