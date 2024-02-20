الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.اضافة اعلان

تقديم الإقرارات الضريبية عن يناير حتى 29 فبراير

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية عبرالموقع الإلكتروني ، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية(ZATCA).
ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وسائل الحصول على المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وعبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة .

تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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