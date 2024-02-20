"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.





تقديم الإقرارات الضريبية عن يناير حتى 29 فبراير



وسائل الحصول على المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة



تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات



وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية عبرالموقع الإلكتروني ، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية(ZATCA).ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.وعبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة .وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.