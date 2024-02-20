في ذكرى يوم التأسيس.. مجلس الوزراء: نعتز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لـ 3 قرون

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أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير).

كما أعرب المجلس عم الاعتزاز بما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.

ويوافق "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.