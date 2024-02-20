الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات والتعيينات

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على عدد من الترقيات والتعيينات في وزارات مختلفة.

 

الترقيات والتعيينات الجديدةاضافة اعلان

وشملت قرارات الترقيات والتعيينات:
 الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)؛ وتعيينين على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
 ــ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن صالح المحيميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
 ــ تعيين مشعل بن حمدان بن برجوس الروقي على وظيفة (سفير).
 ــ تعيين إيناس بنت أحمد بن عبداللّه الشهوان على وظيفة (وزير مفوض).
 ــ ترقية الدكتور/ يحيى بن سعيد بن محمد آل شيبان القحطاني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
 ــ ترقية سعد بن ثواب بن محمد المجمعي السبيعي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
 ــ ترقية منال بنت إبراهيم بن محمد بن عتيق إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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