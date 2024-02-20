عاجل.. تمديد إعفاء هذه المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

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وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.





دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة



المقابل المالي



كان القرار قد صدر في أبريل 2020، وتبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.كما يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان سابق، أن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأق من دفع المقابل المالي يهدف لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.يشار إلى أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في المملكة، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للمواطنين.