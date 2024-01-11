أخبار السعودية.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتقديم على الإقامة المميزة

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الرابعة عصرا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اضافة اعلان

يعود الطلاب والمعلمون إلى المدارس بعد 48 ساعة من الآن، في يوم الأحد 14 يناير، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لـ 9 أيام.



الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

أعلنت المملكة، عن 5 منتجات جديدة للحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.



مشروع سكني يسع 26 ألف حاج يدخل الخدمة هذا العام

استعرض جناح "كدانة"، خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، أبرز المشاريع التي سترى النور في حج هذا العام، ومن أهمها تطوير الخيام في مناطق مرتفعات منى.



العتيبي: تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة تخفف درجة الحرارة بنحو 12 مئوية

أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق، عبد العزيز العتيبي، أن منطقة مكة المكرمة تتمتع بشبكة طرق تتجاوز 7200 كم، وتخدم ضيوف الرحمن في المناطق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة.



شرطة الرياض تقبض على مواطن تعمّد صدم دراجة نارية

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور، وتعمَّد صدم دراجة نارية.



احذر من دفع الإيجار نقدًا لهذا السبب

قالت منصة "إيجار"، إن منح المؤجر قيمة الإيجار "نقدًا" يعد خروجًا على القواعد المحددة، وقد يترتب عليه حدوث نزاع بين الطرفين.



رواتب وتأمين وبدلات.. وظائف شاغرة للخريجين في مصرف الراجحي بالرياض

أعلن مصرف الراجحي اليوم، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:



شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:



"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين







منتجات الإقامة المميزة انطلاقة نحو الاقتصاد المتنوع للمملكة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مقترح حالات إضافية للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين.

انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة.



