السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. إعفاء سيارات من الجمارك وإعانة الزواج ومعاش الضمان الاجتماعي

أهم 10
أهم 10
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 تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:اضافة اعلان

إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن
قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام.

إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب..ولا استثناء لسنة الصنع
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه تم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المركبات من خارج المملكة.

وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.

الحصول على إعانة الزواج.. الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم، الحصول على إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.

"سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا (فيديو)
كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي، أن الوضع الإنساني مُقلق وكارثي داخل قطاع غزة.

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وعليك بعدوك وعدوهم
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط للمسلمين في فلسطين مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي. 

استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على خان يونس
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم ، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

"ميرسك" تعلن وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر
أعلنت شركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر ميرسك" اليوم، وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.

"الصحة العالمية": جدري القرود خطر عالمي
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفشى واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)
كشف الدكتور محمد الغندور، خبير التغذية، عن نظام غذائي لإنقاص الوزن من شأن أن يؤدي إلى فقد ما يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلو  في غضون 10 أيام فقط.

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