الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منتجات الإقامة المميزة انطلاقة نحو الاقتصاد المتنوع للمملكة

نظام الإقامة المميزة - السعودية - رسمي
نظام الإقامة المميزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

5 منتجات لاستقطاب الكفاءات

وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي:
1 - إقامة كفاءة استثنائية.
2 - إقامة موهبة.
3 - إقامة مستثمر أعمال.
4 - إقامة رائد أعمال.
5 - إقامة مالك عقار.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.


المنتجات الخمسة للإقامة المميزة تتناسب مع جميع الفئات

وأكد اليوم أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في الإسهام في رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة في المجتمع.
حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.
وصُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.
في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة الخميس 29 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في جازان

خطوات تسجيل الدخول في بوابة نور للمعلمين والطلاب

الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

عاجل.. الإقامة المميزة .. طريقة الحصول على إقامة كفاءة استثنائية في المملكة

الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي البيئة في جدة وعسير والحدود الشمالية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إقامة كفاءة استثنائية 12:02 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة .. طريقة الحصول على إقامة كفاءة استثنائية في المملكة

WhatsApp Image 2024-01-10 at 7.25.11 PM 1:16 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

إقامة موهبة 9:00 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة.. رابط وشروط التقديم على إقامة موهبة

GDVQJPdXUAA9GY5 7:26 م الإثنين، 08 يناير 2024

ولي العهد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا

اقرأ أيضا

الإقامة المميزة
11:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة الجديدة .. رابط التقديم على إقامة مستثمر أعمال

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة المميزة وتحذير الأرصاد من تقلبات جوية

2024-01-10_21-04-56
9:37 م الأربعاء، 10 يناير 2024

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب مكة

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
9:31 م الأربعاء، 10 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إيقاف الخدمات والحصول على المستحقات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار وسيول
6:49 ص الخميس، 11 يناير 2024

طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للمواطنين قبل مغادرة المنزل.. انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

ظواهر حول الشمس
6:31 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. خبير طقس يفسر الظواهر البصرية العجيبة حول الشمس في القصيم (فيديو)

نظام الإقامة المميزة - السعودية - رسمي
6:01 ص الخميس، 11 يناير 2024

منتجات الإقامة المميزة انطلاقة نحو الاقتصاد المتنوع للمملكة

حساب المواطن
5:42 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا نزل لأسرة مكونة من 6 أفراد 875 ريالاً فقط؟

الرياض
5:12 ص الخميس، 11 يناير 2024

"السيادي السعودي" ينشئ أقوى قطاع لرأس المال الاستثماري في المنطقة

بوابة عين 2
4:53 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. خطوات تسجيل الدخول على بوابة عين التعليمية للطلاب وأولياء الأمور