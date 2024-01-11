رواتب وتأمين وبدلات.. وظائف شاغرة للخريجين في مصرف الراجحي بالرياض

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أعلن مصرف الراجحي اليوم، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





وظائف شاغرة للخريجين في مصرف الراجحي بالرياض



التخصصات المطلوبة لوظائف مصرف الراجحي



شروط وظائف مصرف الراجحي



مميزات العمل في مصرف الراجحي:



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