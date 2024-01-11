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رواتب وتأمين وبدلات.. وظائف شاغرة للخريجين في مصرف الراجحي بالرياض

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مصرف الراجحي
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أعلن مصرف الراجحي اليوم، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة للخريجين في مصرف الراجحي بالرياض

المسميات الوظيفية:
1 - مدير الرقابة المالية. 
2 - مهندس الحلول المصرفية.
3 - مساعد مدير التقارير التنظيمية.
4 - مدير أول ضمان تسليمات الأعمال.

التخصصات المطلوبة لوظائف مصرف الراجحي

 - المالية
- المحاسبة
- البرمجيات
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات الإدارية
- أو مايعادلهم

شروط وظائف مصرف الراجحي

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
3 - مهارات في استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.
4 - حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى (مع وجود خبرة).
5 - الإلمام بقوانين البنوك السعودية ومعايير اللوائح وعمليات الامتثال.
6 - القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت.

مميزات العمل في مصرف الراجحي:

- رواتب تنافسية.
- علاوات سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.
- تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.
- المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.
- إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.
- قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.
- برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.

طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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