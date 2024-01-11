مشروع سكني يسع 26 ألف حاج يدخل الخدمة هذا العام

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استعرض جناح "كدانة"، خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، أبرز المشاريع التي سترى النور في حج هذا العام، ومن أهمها تطوير الخيام في مناطق مرتفعات منى. اضافة اعلان





تفاصيل مشروع سكني يسع 26 ألف حاج



تفاصيل مشروع 38 على مساحة 33 ألف متر



معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة 2024



مشروع إعادة تعريف الحدود للمشاعر المقدسة



وتشمل المشاريع تطوير وتحسين 70 مجمعًا لدورات المياه، بالإضافة إلى مشروع تنظيم حدود المشاعر للارتقاء بالخدمات المقدمة.وأوضحت ممثلة كدانة في جناحها بالمؤتمر، أن الشركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ويتواجدون في المؤتمر لاستعراض المشاريع التطويرية القادمة في حج 1445 هـ،وقالت إن من أهم المشاريع، مشروع 38 قيد التطوير، والذي سيرى النور في حج 1445 هـ في منطقة منى.وأضافت، لقد صمم المشروع لتجويد الخدمات وتحسينها وإثراء تجربة الحاج بمساحة 33 ألف م مربع والمساحة البنائية 145 ألف متر مربع بعدد 4 طوابق وبسعة 26 ألف حاج.قال أيمن الشريف، من قسم التواصل المؤسسي والإعلام في كدانة، إن من الخدمات التي تعرض في الجناح شاشة تفاعلية، توضح المشاريع التنفيذية للمشاعر المقدسة هذا العام.وتقسم المشاريع التنفيذية ما بين المواقع التاريخية والمساجد والخدمات والمساكن بالأرقام والإحصاءات ونسب الإنجاز من بينها إنشاء 10 مباني سكنية متعددة الطوابق.وبين الشريف أن مشروع إعادة تعريف وتنظيم الحدود لحمى المشاعر المقدسة، بوضع علامات حول المشاعر، الهدف منه تأكيد الحدود الشرعية للمشاعر المقدسة الثلاثة منى ومزدلفة وعرفة.ويكفل المشروع الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديه، وستكون العلامة المساحية عبارة عن مكعب خرساني، كما سيتم نشر نقاط تحكم مرجعية يتم تثبيتها في مواقع مختارة توضح البيانات ذات المدلولات المساحية.