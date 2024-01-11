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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة

stc
شركة الاتصالات السعودية
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان
 

وظائف شركة الاتصالات stc:

 
- مساعد مدير تطوير الأعمال
- مساعد مدير الإدارة التجارية
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- التسويق
- المبيعات
- الاقتصاد
- أو مايعادلهم
 

الشروط العامة لشغل الوظائف:

 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
 

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.


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