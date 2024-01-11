شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف شركة الاتصالات stc:
- مساعد مدير تطوير الأعمال
- مساعد مدير الإدارة التجارية
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- التسويق
- المبيعات
- الاقتصاد
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.