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عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تقويم 1445
انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
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يعود الطلاب والمعلمون إلى المدارس بعد 48 ساعة من الآن، في يوم الأحد 14 يناير، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لـ 9 أيام.اضافة اعلان


بدء إجازة منتصف الفصل الثاني

وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، على أن يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ،
وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.

الفصل الدراسي الثالث 1445

وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.


إجازة عيد الفطر

ويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.

إجازة الفصل الدراسي الثالث

وحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.

وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.


إجازات الجامعات الحكومية والأهلية

ويمنح التقويم الدراسي 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

موعد بداية العام الدراسي 1446

فيما ستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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