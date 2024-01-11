عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

أ أ
يعود الطلاب والمعلمون إلى المدارس بعد 48 ساعة من الآن، في يوم الأحد 14
يناير، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لـ 9 أيام.
بدء إجازة منتصف الفصل
الثانيوكانت قد بدأت إجازة منتصف
العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية
بالمدارس، على أن يتم استئناف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ،
وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.
الفصل الدراسي الثالث
1445وجاء في التقويم
الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445،
يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.
إجازة عيد الفطرويحل موعد إجازة عيد
الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة
عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.
إجازة الفصل الدراسي الثالثوحدد التقويم الدراسي
إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445
الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي
المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.