الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج قبول المباحث العامة وطريقة الحصول على إعانة حافز

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ26 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة على مكة والمدينة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا
 برنامج حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبه لهم.

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر
أعلنت أكاديمية المباحث العامة، برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "للرجال"، عبر منصة "أبشر".

حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن
قال حساب المواطن، إن حصول الابنة المسجلة كتابع في برنامج الدعم على وظيفة لا يتطلب حذفها.

"النواب الأمريكي" يوافق على فتح تحقيق رسمي لعزل "بايدن"
وافق مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

احذر.. 10 أخطاء قد تتسبب في فصلك من العمل
سواء كنت ممن يحب الوظيفة التي يقوم بها أم لا، فإن عليك المحافظة عليها وعلى دخلك المادي الشهري، لحين الحصول على وظيفة أخرى مناسبة.

بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك
ألم التسنين عند الأطفال الرضع مؤلم، ويترتب عليه استمراره في البكاء طوال اليوم، مما يسبب مشكلة كبيرة للأم من تهدئته وإرضاعه إلى ممارسة شؤون البيت والأسرة.

متى يشير الأرق إلى وجود مشاكل في القلب؟.. تعرف على الأعراض
يعاني بعض الناس من مشكلة الأرق التي تؤثر على نومه، فيما يزيد استمرارها من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، علاوة على زيادة الوزن والمعاناة من الاكتئاب.

زادت نسبة العثور عليها 560%.. طائر شهير يخبر الناس عن أماكن العسل السرية
توصل فريق بحث دولي من علماء الأنثربولوجيا إلى اكتشاف مثير حول طائر "دليل العسل الكبير"، حيث تبين أن هذا الطائر الشهير في إفريقيا يفهم إشارات البشر.

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