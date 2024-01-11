عاجل.. احذر من دفع الإيجار نقدًا لهذا السبب

أ أ

قالت منصة "إيجار"، إن منح المؤجر قيمة الإيجار "نقدًا" يعد خروجًا على القواعد المحددة، وقد يترتب عليه حدوث نزاع بين الطرفين. اضافة اعلان





طريقة سداد قيمة الإيجار



حياك الله ,

يترتب على ذلك خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وإزدياد حالات الإحتيال العقاري

نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) January 11, 2024

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية



ميزات الدفع الرقمي



وفيما حددت المنصة، طريقة سداد الدفعات الإيجارية عن طريق خاصيتي سداد ومدى، تساءل أحد المتابعين حول إعطاء الإيجار للمؤجر "كاش"؟وأجابت "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس": "يترتب على ذلك خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري".وأعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.وأوضحت أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها:- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.- توثيق الدفعات المالية.- عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.- تعزيز التعاملات الإلكترونية.- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.