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عاجل.. احذر من دفع الإيجار نقدًا لهذا السبب

إيجار
إيجار
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قالت منصة "إيجار"، إن منح المؤجر قيمة الإيجار "نقدًا" يعد خروجًا على القواعد المحددة، وقد يترتب عليه حدوث نزاع بين الطرفين. اضافة اعلان

طريقة سداد قيمة الإيجار

وفيما حددت المنصة، طريقة سداد الدفعات الإيجارية عن طريق خاصيتي سداد ومدى، تساءل أحد المتابعين حول إعطاء الإيجار للمؤجر "كاش"؟  
وأجابت "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس": "يترتب على ذلك خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري".

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية 

وأعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

ميزات الدفع الرقمي

وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها:
- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
- توثيق الدفعات المالية.
- عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
- تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

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