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"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مقترح حالات إضافية للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين.
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ضوابط استرداد الضريبة للمطورين العقاريين

ويقضي المقترح بالسماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين الذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المتكبدة عنها بأثر رجعي اعتبارًا من 4/10/2020م.
ويتم استرداد الضريبة من خلال إدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التالية لصدور القرار.

شروط استرداد الضريبة للمطور العقاري

ويشترط أن تكون المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ مع مراعاة أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.
ويراعى أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة.

الفواتير الضريبية المستبعدة من الإقرارات

ويشترط أن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة، وأن يكون لديه دليلاً على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.
ويسمح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد.

التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد

وينفذ ذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، شريطة إدراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الإيقاف.

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