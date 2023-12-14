الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. الدوام الرسمي في نظام "حضوري" لموظفي التعليم وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

اعتماد الدوام الرسمي في نظام "حضوري" لموظفي إدارات التعليم
أعلنت وزارة التعليم، أنها ستبدأ تنفيذ نظام حضوري لجميع موظفيها في إدارات التعليم بالمملكة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

إلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال.

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ27 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية الـ 27 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية
أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال) للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف.

هل تنطبق عليك؟.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في جازن
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

تصدر قريبًا.. أهم تعديلات "الزكاة" على لائحة التصرفات العقارية
تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار.

وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات
تصدرت شكاوى المسافرين من التذاكر حسب الناقلات الجوية بـ4073 شكوى، وبنسبة معالجة 81%، وجاءت شكاوى الرحلات ثانيًا بـ3581 شكوى، بنسبة معالجة 77 %.


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