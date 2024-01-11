الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

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أعلنت
المملكة، عن 5 منتجات جديدة للحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
الإقامة
المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديموحسب
مركز الإقامة المميزة في السعودية، فقد تم إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة
المميزة وهي:
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1 - إقامة الموهبة.
2 - إقامة مالك عقار.
3 - إقامة رائد أعمال.
4 - إقامة مستثمر أعمال.
5 - إقامة كفاءة استثنائية.
وانطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كشف رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.
تفاصيل
الإقامة المميزة في السعودية وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة
للإقامة المميزة، تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد
متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة، وهي على النحو التالي:
- أولًا:
إقامة كفاءة استثنائيةوتُمنح
لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو
كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
- ثانيًا:
إقامة موهبةكما
صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية
والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.
ثالثًا:
إقامة مستثمر أعمالفي
حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في
القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية
التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
رابعًا:
إقامة رائد أعمالفيما
تُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات
الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة
في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.
خامسًا:
إقامة مالك عقارفي
حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على
الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من
جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة
بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
رابط
التقديم للحصول على الإقامة المميزة في السعوديةبالإضافة
إلى الفئتين السابقتين "إقامة غير محددة المدة، وأخرى لمدة لسنة واحدة قابلة
للتجديد"، وأن التقديم للحصول على الإقامة المميزة يكون عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
وأكد أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في الإسهام في رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
أبرز مزايا الإقامة المميزة في السعوديةيذكر
أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين
لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين
عليها، من أبرزها:
1 - إمكانية مزاولة الأعمال التجارية.
2 - تملك العقارات والانتفاع بها.
3 - الحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته.
4 - إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.