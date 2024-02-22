أخبار السعودية.. قصة العَلَم الذي لا يُنكس أبدًا وموعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
يوم التأسيس.. أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى
لم يكن تأسيس الإمام محمد بن سعود، الدولة السعودية الأولى، التي شكلت النواة الأساسية لإعلان قيام المملكة العربية السعودية لاحقًا وليد الصدفة، بل كان ثمرة لحسن إدارته وقيادته المتميزة في إدارة وحكم الدرعية، مما أهله لإعلان الدولة.
يوم التأسيس.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في المملكة تحقق هذا الرقم
شهدت المملكة العربية السعودية، تطوراً هائلاً في القطاع الرقمي، يمكن تشبيهه بالتطور الذي عاشته قبل ثلاثة قرون الماضية منذ التأسيس.
يوم التأسيس.. قصة العلم السعودي الذي لا يُنكس أبدًا وعقوبة إهانته
يكتسب العلم الوطني، أهمية كبرى في وجدان الشعوب، فهو يعد رمزًا للسيادة، وتعبيرًا عن هوية الدولة وتاريخها، لذا لايخلو نظام في العالم من تجريم إهانته أو التعدي عليه.
رئيس مجلس الشورى: يوم التأسيس يُمثل العمق التاريخي الراسخ للدولة
رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024
حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.
"المرور" توضح كم قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة؟
أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة، وكذلك قيمة رسوم استخراج اللوحات التالفة والمفقودة
تحذير من أمطار وأتربة مثارة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
تنبيه من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في ميانمار، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.
شرطة الدمام تقبض على مقيم جمع أموالًا ليرتكب جريمة نكراء
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام اليوم، أنها تمكنت من القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية.
100 ألف ريال جائزة.. إطلاق مسابقة "1727" تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس
تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاقها لمسابقة "1727" ابتداءً من اليوم.
كفيلي توفي وأريد نقل الكفالة ما العمل؟.. الجوازات توضح
أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن نقل كفالة العامل حالة موت الكفيل.