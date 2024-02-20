أخبار السعودية.. راتب فبراير للموظفين الحكوميين وموعد صرف الدعم السكني ومكافآت الطلاب لشهر فبراير

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
يوم التأسيس.. قصة الدرعية مهد الدولة السعودية الأولى
تحتل الدرعية التي تقع شمال غرب مدينة الرياض، وتبعد عنها نحو 15 كيلو مترًا، مكانة مهمة في تاريخ المملكة، فمنها تشكلت النواة التي مهدت لتأسيس الدولة السعودية الأولى.
وزير الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي و3 محاور لرسم خريطة المستقبل
قال وزير الإعلام، سلمان الدوسري، إن عام 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي.
صرف راتب فبراير للموظفين الحكوميين في هذا الموعد
يتبقى سبعة أيام على إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير الجاري.
بمناسبة يوم التأسيس.. تقديم موعد صرف مكافآت طلاب جامعتي الإمام محمد بن سعود والباحة
أعلنت جامعتا الإمام محمد بن سعود والباحة، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.
قبل يوم التأسيس أم بعده؟.. موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير
جرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، وفي حال موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك، يتم تأخير الإيداع حتى يوم الأحد.
تحذير من رياح شديدة وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل.. ماذا عن صحته؟
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على مفقود حائل.
الموعد والشروط.. طريقة التقديم في برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م
أعلن صندوق التنمية الصناعية مُمثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي، عن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
بـ 5 مزايا.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ لحملة الدبلوم فأعلى
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.