عاجل.. موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024

حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.





وعليكم السلام



نود إحاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.