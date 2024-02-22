عاجل.. موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024

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حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.
تاريخ إيداع الدعم السكنيوقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين".
وأضاف: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية".
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 22, 2024
نود إحاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.
وجرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك يؤدي إلى تأخر إيداعه حتى يوم الأحد.
وستمر عملية الإيداع خلال 5 أيام عمل من هذا التاريخ، وفقًا لما أفاد برنامج سكني.
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي (من هنا).