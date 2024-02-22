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تحذير عاجل من أمطار وأتربة مثارة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

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رياح قوية مثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "دومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة حائل، وتشمل "الشنان وبقعاء وسميراء".
4 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء والقويعية وعرعر".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".
6 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش".
7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحةوأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".


رياح قوية وأمطار تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.

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