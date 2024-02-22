رئيس مجلس الشورى: يوم التأسيس يُمثل العمق التاريخي الراسخ للدولة

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رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد معاليه أننا نستلهم الفخر والاعتزاز في بلادنا المباركة وتاريخها من ذكرى تأسيسها قبل ثلاثة قرون تحت راية التوحيد لبناء حضارة وطن يفخر بماضيه وحاضره ومستقبله في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله -.





يوم التأسيس اعتزازٌ بالجذور التاريخية للدولة السعودية



يوم التأسيس يربط الحاضر بالماضي



وقال معاليه: "إنَّ هذه المناسبة الوطنية الغالية هي اعتزازٌ بالجذور التاريخية للدولة السعودية، وتأكيدٌ على تضامن أفراد الشعب مع قيادته ووحدة ترابه منذ القدم، وإبرازٌ لتاريخ عظيم راسخ يعكس مكانتها بين الأمم في مختلف العصور؛ نظراً لما يمثله يوم التأسيس من عمق تاريخي وإرث حضاري للدولة وفرصة مهمة لاستذكار ما بذله أئمة الدولة السعودية الأولى من جهود مباركة ثمرتها وطن خالد نستظلَّ تحته ظلهِّ اليوم هو المملكة العربية السعودية".وأضاف آل الشيخ أنَّ استذكار يوم التأسيس أمام الأجيال مناسبة مهمة للفخر والاعتزاز والفرحة وهو ربط للجيل المعاصر بالتاريخ العظيم للدولة الذي سطره كفاح الأجداد في دولة واحدة تحولت إلى نموذج عالمي للنهضة ومصدر للأمل بالمستقبل المزدهر لشعبها، ونبراس ومصدر للإلهام جيلاً بعد جيل ممّا يحتم على الجميع الحرص الدائم وبذل الغالي والنفيس من أجل بناء هذا الوطن المعطاء والمحافظة على مكتسباته ومقدراته، وعلينا بذل الجهد في كلِّ ما يعود على الوطن بالخير.وسأل معاليه الله عزَّ وجلَّ أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا وطموحات أبناء المملكة.