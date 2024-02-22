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عاجل.. 100 ألف ريال جائزة.. إطلاق مسابقة "1727" تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس

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تعبيرية
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تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاقها لمسابقة "1727" ابتداءً من اليوم.

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جوائز مالية قيمتها 100 ألف ريال

وأوضحت أن المسابقة تستمر حتى الـ 24 من فبراير الجاري، حيث ستستقبل مشاركات عموم الجمهور من خلال منصةٍ إلكترونية ،وبجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف ريال، وتتضمن أسئلة عن تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود (رحمه الله) في عام 1727م، وما يُمثّله هذا اليوم من فخرٍ كبير لدى السعوديين.

إطلاق مسابقة "1727" تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس

 وتتضمن المسابقة التي تأتي ضمن احتفاء الوزارة بيوم التأسيس، أسئلة متنوعة تدور في مجموعها حول يوم التأسيس، ودلالاته المعرفية والتاريخية، حيث سيكون أمام كل مشارك ثمانية أسئلة مُقسَّمةً على أربع مراحل، لكل مرحلة منها سؤالين، وبعد إكمال كل مرحلة بنجاح، يتأهل المشتركون الذين يجيبون على الأسئلة كاملةً للدخول في السحب، على أن تختار المسابقة 100 فائز بشكلٍ عشوائي وسيحصل كلّ واحدٍ منهم على مبلغ ألف ريال.

فعاليات في مختلف مناطق المملكة

 وتأتي هذه المسابقة ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات التي تُقدمها وزارة الثقافة في يوم التأسيس للاحتفاء بقيمته الرمزية للدولة السعودية، وبدلالاته ومعانيه الوطنية الراسخة، والتي تشمل فعاليات في مختلف مناطق المملكة تستهدف شرائح المجتمع كافة.

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