شرطة الدمام تقبض على مقيم جمع أموالًا ليرتكب جريمة نكراء

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أعلنت
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام اليوم، أنها تمكنت من القبض على
مقيم بالمنطقة الشرقية.
ضبط
مقيم جمع أموالًا ليرتكب فعلا مشينًاوأوضح
حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أن المتهم جمع أموالًا وحولها إلى خارج
المملكة بطرق غير نظامية.
إحالة
المتهم إلى النيابة العامةوأكدت
أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
لتتولى التحقيق.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام في المنطقة الشرقية تقبض على مقيم لجمعه أموالًا وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية pic.twitter.com/Os1aAjf3Sy— الأمن العام (@security_gov) February 22, 2024