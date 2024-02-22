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شرطة الدمام تقبض على مقيم جمع أموالًا ليرتكب جريمة نكراء

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ضبط مقيم بالدمام
أ أ
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام اليوم، أنها تمكنت من القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية.

ضبط مقيم جمع أموالًا ليرتكب فعلا مشينًااضافة اعلان

وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أن المتهم جمع أموالًا وحولها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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