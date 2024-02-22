شرطة الدمام تقبض على مقيم جمع أموالًا ليرتكب جريمة نكراء

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام اليوم، أنها تمكنت من القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية.





ضبط مقيم جمع أموالًا ليرتكب فعلا مشينًا



إحالة المتهم إلى النيابة العامة



🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مدينة الدمام في المنطقة الشرقية تقبض على مقيم لجمعه أموالًا وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية pic.twitter.com/Os1aAjf3Sy February 22, 2024

وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أن المتهم جمع أموالًا وحولها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.