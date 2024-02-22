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صحيفة تواصل الالكترونية

كفيلي توفي وأريد نقل الكفالة ما العمل؟.. الجوازات توضح

الجوازات
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن نقل كفالة العامل حالة موت الكفيل.

نقل كفالة العامل عند موت الكفيل

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه يمكن نقل كفالة العامل عند موت الكفيل لكن بشروط.اضافة اعلان
وبين أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يتم عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي، من خلال الآتي:
- تنازل الورثة.
- إحضار صك حصر الإرث.


طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

في الوقت نفسه، كشفت "الجوازات" أنه يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لهم إلكترونيًا عن طريق منصة "أبشر".

خدمة إلغاء التأشيرات

خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي
- طريقة الوصول للخدمة
أولاً - للعمالة المنزلية:
١- خدمات العمالة.
٢- خدمات.
٣-التأشيرات.
ثانيًا - للمرافقين:
١- خدمات أفراد الأسرة.
٢- خدمات.
٣- التأشيرات.
وأضافت أنه يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة.

وفي حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة أيهما أولاً.

تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة

وفي وقت سابق، أكدت المديرية إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد.

تجديد تأشيرة مقيم

ولفتت إلى أنه في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

يأتي هذا في وقت أكّدت فيه المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

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