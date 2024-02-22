الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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تنبيه من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في ميانمار، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

توقف العمل بسفارة المملكة بميانماراضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن العمل بالسفارة متوقف اليوم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

العمل بالسفارة يُستأنف يوم الاثنين

وبينت أن العمل بمبنى السفارة سيُستأنف بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 26 من فبراير 2024م.
وطالبت جميع المواطنين أثناء توقف العمل وفي حالات الطوارئ بضرورة التواصل على رقم السفارة، وهو "+959777007777".

ذكرى يوم التأسيس

وتحتفل المملكة يوم الخميس 22 من فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة الذي أصبح إجازة رسمية.
ويُعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِسِّير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

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