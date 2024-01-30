أخبار السعودية.. أسهل طريقة لدخول منصة مدرستي وأمطار على مكة والمدينة و4 مناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توجيه لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.
منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة
أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا، للتعليم عن بعد، حتى بعد الانتهاء من الظروف التي استدعت إطلاقها.
تحذير من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بشأن الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار.
أفسد مخططاتهم.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
هل حساب المواطن مُلْزم بقبول "العقد الإلكتروني"؟
أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى وجوب قبول حساب المواطن للعقد الإلكتروني.
بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى
أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات" المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
طلب من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟
وجهت مواطنة نداءً إلى وزير الإسكان، على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس"، طالبت فيه السماح بالتنازل عن الدعم السكني من الوالدة لابنتها.