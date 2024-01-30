الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. أسهل طريقة لدخول منصة مدرستي وأمطار على مكة والمدينة و4 مناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

توجيه لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.

منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة
أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا، للتعليم عن بعد، حتى بعد الانتهاء من الظروف التي استدعت إطلاقها.

تحذير من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مهمًا بشأن الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار.

أفسد مخططاتهم.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

هل حساب المواطن مُلْزم بقبول "العقد الإلكتروني"؟
أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى وجوب قبول حساب المواطن للعقد الإلكتروني.

بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى
أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات" المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:

طلب من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟
وجهت مواطنة نداءً إلى وزير الإسكان، على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس"، طالبت فيه السماح بالتنازل عن الدعم السكني من الوالدة لابنتها.

اقرأ أيضا

أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

شاهد.. الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن ومفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لايصلي

بالأسماء.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:53 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن و"الغذاء والدواء" تتحرك ضد هؤلاء

أخبار السعودية 1:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل

أخبار السعودية 2:02 م الخميس، 25 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف معاشات التقاعد وتنبيه مهم لمُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض

أهم 10 9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

اقرأ أيضا

ابراج الجوال
7:31 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

GFDjEGdXkAA-jqz
7:27 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

أمطار على مناطق المملكة
7:22 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

أمطار المملكة
6:40 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:30 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسهل طريقة لدخول منصة مدرستي وأمطار على مكة والمدينة و4 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً

مدرستي
1:01 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. طريقة تغيير كلمة المرور 1445

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
12:36 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

سكني
12:12 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

طلب عاجل من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟

مدرستي
12:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة