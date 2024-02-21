الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية طاجيكستان

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) رسالة خطية، من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.اضافة اعلان
 تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة، بالرياض، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.
 وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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