"السعودي للإعلام": كيف نتصدى لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام؟

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ناقشت
ورشة عمل بعنوان "التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام"، أهم الوسائل
التي نتصدى بها لخطاب الكراهية.
التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلاموأوضحت، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024
بنسخته الثالثة، دور الإعلام بمختلف وسائله وأشكاله في تفاعل المجتمعات وبخاصة
فيما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وبينت مسؤولة البرامج في برنامج المنطقة العربية "كايسيد" مايا سكر، أنه كلما استخدمت وسائل الإعلام للدفاع عن المصالح السياسية أو نشر الصور النمطية الضارة، أدّى ذلك إلى تفاقم الصراعات والعواقب المأساوية التي تضر المجتمعات.