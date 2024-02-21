الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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رابط التقديم.. هيئة الرقابة النووية تعلن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أ أ
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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف بهيئة الرقابة النووية لحملة البكالوريوس

1 - أخصائي المخاطر.
2 - أخصائي استمرارية الأعمال.
3 - أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
4 - مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
5 - مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

التخصصات المطلوبة

- القانون
- الإدارة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- هندسة البرمجيات
- إدارة الطوارئ والأزمات
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

1 - خبرة في مجال العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
5 - إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
6 - حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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