الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445

المدارس
الطلاب يبدأون إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني
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بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس.اضافة اعلان
وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:

- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

- إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة

يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

التقويم الدراسي

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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