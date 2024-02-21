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بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس.
وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445 هـ في مختلف مدارس المملكة:
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيسمن يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
- إجازة عيد الفطر المباركمن يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولةيوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسيمن يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.