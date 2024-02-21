"المسند" يكشف مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي على الأرض.





مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي



بداية احتراق القمر الصناعي الأوروبي



تحذير من طريقة سقوط واحتراق القمر لدة وصوله الأرض



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 06:49م بتوقيت المملكة.وأضاف أن القمر الصناعي سيقع بخطأ مقداره +/- 01:46 ساعة، ووزن 2 طن، محذرًا من أنه سيهوي من ارتفاع يصل إلى 500 كلم فوق سطح الأرض، بطريقة العروج العكسي.وبين أن بداية احتراق القمر عند ارتفاع 80 كلم عن سطح الأرض، وهو نفس المكان والارتفاع الذي تحترق عنده الشهب، وذلك تقدير اللطيف الرحيم لحماية الأرض من أخطار السماء.ووفق الخبراء، فإن " ERS-2" كان قمرًا صناعيًا متطورًا عندما تم إطلاقه في عام 1995، بل أحدث ثورة في مراقبة الأرض عند إطلاقه، لكنه أنهى عملياته في عام 2011، واليوم يدخل الغلاف الجوي فيحترق ويتبدد إلى عدة قطع في مشهد ناري مهيب، ثم ترتطم بعض قطعه الصغيرة على الأرض.وفي يوليو وأغسطس 2011، استخدمت وكالة الفضاء الأوروبية الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كلم إلى 573 كلم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى.