الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"المسند" يكشف مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي

7686786
القمر الصناعي الأوروبي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي على الأرض.اضافة اعلان

مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 06:49م بتوقيت المملكة.
وأضاف أن القمر الصناعي سيقع بخطأ مقداره +/- 01:46 ساعة، ووزن 2 طن، محذرًا من أنه سيهوي من ارتفاع يصل إلى 500 كلم فوق سطح الأرض، بطريقة العروج العكسي.


بداية احتراق القمر الصناعي الأوروبي

وبين أن بداية احتراق القمر عند ارتفاع 80 كلم عن سطح الأرض، وهو نفس المكان والارتفاع الذي تحترق عنده الشهب، وذلك تقدير اللطيف الرحيم  لحماية الأرض من أخطار السماء.

تحذير من طريقة سقوط واحتراق القمر لدة وصوله الأرض

ووفق الخبراء، فإن " ERS-2" كان قمرًا صناعيًا متطورًا عندما تم إطلاقه في عام 1995، بل أحدث ثورة في مراقبة الأرض عند إطلاقه، لكنه أنهى عملياته في عام 2011، واليوم يدخل الغلاف الجوي فيحترق ويتبدد إلى عدة قطع في مشهد ناري مهيب، ثم ترتطم بعض قطعه الصغيرة على الأرض.


وفي يوليو وأغسطس 2011، استخدمت وكالة الفضاء الأوروبية الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كلم إلى 573 كلم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني وعقوبة حرمان الموظف من إجازة يوم التأسيس

"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية

يوم التأسيس للدولة السعودية.. عمقٌ تاريخيٌ يُحتفى به

عاجل.. عقوبة عدم منح الموظف إجازة يوم التأسيس

إطلاق خدمة فحص ما قبل الزواج في 10 مراكز صحية بمنطقة المدينة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

978978 2:10 م الإثنين، 19 فبراير 2024

"المسند" يكشف أسرار مدى الرؤية البصرية في الطقس

439 9:50 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

هل انتهت موجات البرد؟ "المسند" يُجيب ويُحذر

GFU0EshWkAAX6A9 12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير

GFFVKjaXkAABN-t 2:28 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

"المسند": لهذا السبب السنة الهجرية أقصر من الميلادية